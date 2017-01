Türkei Flüchtiger Attentäter soll Uigure sein

Polizisten vor dem Nachtclub Reina in Istanbul zwei Tage nach dem tödlichen Anschlag. (picture alliance/dpa - Yann Foreix)

Der flüchtige Attentäter von Istanbul ist nach Angaben der Regierung vermutlich ein Uigure.

Man habe die Aufenthaltsorte und Kontakte des Mannes nachvollzogen, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Kaynak in einem Fernsehinterview. Es sei möglich, dass der Mann inzwischen ins Ausland geflohen sei. Die Uiguren sind ein altes Turkvolk und vor allem in China ansässig.



Gestern hatte Außenminister Cavusoglu erklärt, die Identität des Mannes sei den Behörden bekannt, ohne aber nähere Angaben zu machen. Bei dem Anschlag in der Silvesternacht in Istanbul waren 39 Menschen getötet worden.