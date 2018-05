Ein türkisches Gericht hat angeordnet, den Hausarrest für den Journalisten Sahin Alpay aufzuheben und zwei Journalisten aus der Untersuchungshaft zu entlassen.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Entscheidung sei bei einem Gerichtstermin in dieser Woche gefallen. Die drei Journalisten arbeiteten für die inzwischen geschlossene Zeitung "Zaman". In dem Verfahren wird insgesamt gegen elf Personen ermittelt. Vier von ihnen sind weiterhin in Haft. Die "Zaman" stand der Gülen-Bewegung nahe. Diese wird von der türkischen Regierung für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.