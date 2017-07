In der Türkei sind mehrere Menschenrechtsaktivisten festgenommen worden.

Darunter sind auch die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, Eser, sowie ein deutscher Staatsbürger. Das teilte die Organisation in Berlin mit. Amnesty forderte die unverzügliche Freilassung aller Festgenommenen. Generalsekretär Shetty betonte, der "groteske Machtmissbrauch" durch die türkischen Behörden verdeutliche die prekäre Lage von Menschenrechtsaktivisten in dem Land. Amnesty zufolge wurden die Aktivisten bei einer Schulung in Istanbul festgenommen. Wohin die Menschenrechtler gebracht wurden und was ihnen vorgeworfen wird, ist bislang nicht bekannt.