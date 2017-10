Im Westen der Türkei sind bei einem Polizeieinsatz fünf Kämpfer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK getötet worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, gab es in der Nähe des Urlaubsorts Köycegiz an der Ägäis-Küste einen Schusswechsel zwischen den Polizisten und insgesamt sieben PKK-Mitgliedern. Zwei der kurdischen Rebellen seien entkommen.



Die PKK kämpft seit den 80er Jahren für einen eigenen Staat in der Türkei. Seitdem wurden in dem Konflikt mehr als 400.000 Menschen getötet, vor allem im Südosten Anatoliens.