Bundesaußenminister Gabriel begrüßt, dass türkische Regierungspolitiker auf weitere Wahlkampfauftritte in Deutschland verzichten wollen.

Sollten diese Veranstaltungen jetzt ein Ende haben, lasse dies hoffen, dass die türkischen Wähler in Deutschland von nun an mit mehr Ruhe über die Verfassungsreform entscheiden können, sagte der SPD-Politiker der "Bild-Zeitung". Unionsfraktionschef Kauder sagte in Berlin, er sei froh über die Entscheidung. Auch die Türkische Gemeinde in Deutschland begrüßte den Verzicht, weil jetzt der Druck nachlassen dürfte. Die Grünen-Politikerin Roth sagte der Zeitung "Die Welt", man dürfe jetzt aber nicht selbstgefällig zum Schweigen gegenüber Ankara zurückkehren. Sie plädierte dafür, die demokratischen Kräfte in der Türkei zu unterstützen.



Gestern Abend bestellte das Außenministerium in Ankara den deutschen Geschäftsträger ein, um sich über Äußerungen von BND-Chef Kahl zu beschweren. Er hatte die Darstellung der Türkei in Zweifel gezogen, dass die Gülen-Bewegung hinter dem Putschversuch im Sommer 2016 steckt.