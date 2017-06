Der türkische Präsident Erdogan hat offiziell beantragt, am Rande des Hamburger G20-Gipfels zu seinen Landsleuten in Deutschland zu sprechen.

Das teilte Bundesaußenminister Gabriel während eines Besuchs im russischen Krasnodar mit. Die Anfrage liege seit gestern vor. Gabriel sagte, er halte Erdogans Pläne für keine gute Idee. Es gebe rund um den G20-Gipfel gar nicht die Polizeikräfte, um die Sicherheit herzustellen. Außerdem passe ein solcher Auftritt nicht in die politische Landschaft. Dazu gebe es in der Bundesregierung eine abgestimmte Meinung.



SPD-Kanzlerkandidat Schulz sprach sich dafür aus, eine Großkundgebung Erdogans in Deutschland zu verhindern. Ausländische Politiker, die unsere Werte zu Hause mit Füßen träten, dürften in Deutschland keine Bühne für Hetzreden haben, sagte Schulz der "Bild"-Zeitung. Er wolle nicht, dass Erdogan, der in der Türkei Oppositionelle und Journalisten ins Gefängnis stecke, in Deutschland Großveranstaltungen abhalte.