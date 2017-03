Bundesaußenminister Gabriel hält einen EU-Beitritt der Türkei nicht für realistisch.

Der scheidende SPD-Vorsitzende sagte dem Magazin "Der Spiegel", davon sei das Land heute weiter entfernt als je zuvor. Gabriel betonte, er habe immer Zweifel gehabt, sei damit in seiner Partei aber eher in der Minderheit gewesen. Das Konzept einer "privilegierten Partnerschaft", das die Bundeskanzlerin favorisiere, habe er damals zwar für falsch gehalten. Heute sei die Situation durch den anstehenden EU-Austritt Großbritanniens aber eine völlig andere. Wenn die EU mit den Briten eine besondere Beziehung aushandle, dann könne das auch als Blaupause für andere Länder gelten, unterstrich Gabriel.



Auch im Europäischen Parlament hatten sich zuletzt Politiker mehrerer Parteien dafür ausgesprochen, die Beitrittsgespräche mit der Türkei einzufrieren - so etwa der Vorsitzende der liberalen Fraktion, Verhofstadt.