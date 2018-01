Bundesaußenminister Gabriel hat die Genehmigung von Rüstungsexporten in die Türkei an eine Lösung im Fall des dort inhaftierten Journalisten Deniz Yücel geknüpft.

So lange bleibe es bei der restriktiven Genehmigungspraxis für das Nato-Mitglied Türkei, betonte Gabriel im Magazin "Der Spiegel". Zugleich verteidigte er sein für morgen geplantes Treffen mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu in seinem Heimatort Goslar. Wenn man nicht miteinander rede, werde die Lage gewiss nicht besser, sagte er.



Cavusoglu seinerseits hat für einen Neustart der deutsch-türkischen Beziehungen geworben. In einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe rief er dazu auf, die Krisenspirale zu durchbrechen. Beide Länder sollten sich auf Augenhöhe begegnen, so Cavusoglu.



In Paris wird heute Mittag der türkische Präsident Erdogan erwartet. Nach Angaben des Elyseepalastes will Frankreichs Präsident Macron mit ihm ebenfalls über die Lage von in der Türkei inhaftierten Journalisten sprechen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.