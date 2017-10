Außenminister Gabriel kritisiert die hohe Haftforderung der türkischen Staatsanwaltschaft gegen den deutschen Menschenrechtler Steudtner.

Die bis zu 15 Jahre Gefängnis seien "vollkommen unverständlich und nicht akzeptabel", teilte Gabriel in Berlin mit. Die Terrorvorwürfe gegen Steudtner seien "absolut nicht nachvollziehbar". Die Bundesregierung habe in der Angelegenheit umgehend Kontakt mit Ankara aufgenommen. Man setze alles daran, Steudtner und andere in der Türkei inhaftierte Deutsche wieder in ihre Heimat zu bringen. Zuvor hatte die türkische Nachrichtenagentur Dogan berichtet, die Staatsanwaltschaft begründe ihre hohe Haftforderung gegen Steudtner sowie eine Gruppe weiterer Aktivisten mit dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer "bewaffneten Terrororganisation" und Hilfeleistung für eine solche Gruppe.



Steudtner war Anfang Juli auf einer Insel vor Istanbul festgenommen worden, als er ein Seminar leitete. Unter den weiteren Festgenommenen sind auch ein schwedischer IT-Spezialist sowie die türkische Amnesty-Direktorin Eser.