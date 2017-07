In der Türkei ist der Niederschlagung des Putschversuchs gedacht worden.

Ein Jahr nach dem Bombardement des türkischen Parlaments fand in der Nacht eine Gedenkveranstaltung an der Nationalversammlung in Ankara statt. Dabei las ein Geistlicher vor dem Parlamentsgebäude aus dem Koran in Anwesenheit von Staatspräsident Erdogan. Dieser wiederholte in seiner Rede seine Bereitschaft zur Wiedereinführung der Todesstrafe. Er glaube an eine Zustimmung des Parlaments zu einem solchen Gesetz, das er dann auch ohne Zögern unterschreiben werde. Erdogan hatte gestern in Istanbul vor zahlreichen Anhängern ein unnachgiebiges Vorgehen gegen Drahtzieher des Putsches angekündigt und Gnade im Umgang mit Verantwortlichen ausgeschlossen. Die Großveranstaltung fand auf einer Brücke über den Bosporus statt, auf der sich vor einem Jahr Zivilisten den Putschisten entgegenstellten.



Vor einem Jahr hatten Teile des Militärs versucht, die Macht an sich zu reißen. Erdogan macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich, was dieser bestreitet.