Die Türkei begeht heute mit Gedenkfeiern und Kundgebungen den ersten Jahrestag des vereitelten Putsches gegen Präsident Erdogan. Am Abend des 15. Juli 2016 hatte eine Gruppe Militärs versucht, die Macht an sich zu reißen.

Sie besetzten Straßen und Brücken und bombardierten das Parlament und den Präsidentenpalast, doch der geplante Umsturz scheiterte; etwa

250 Menschen kamen ums Leben. In Ankara kommt das Parlament am Mittag zu einer Sondersitzung zusammen. In der Nacht weiht Erdogan in Istanbul ein Denkmal ein. Er wird zudem eine Rede halten. Die Bevölkerung ist aufgerufen, zu so genannten Demokratiewachen auf die Straße zu kommen.



Die türkische Regierung macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für die damalige Aktion verantwortlich. Dieser weist die Vorwürfe von sich und wirft Ankara eine Hexenjagd gegen seine Anhänger vor. Zuletzt waren in der Türkei weitere 7.000 Staatsbedienste entlassen worden, darunter Polizisten und Mitarbeiter von Ministerien. Ihnen wird eine Verbindung zur Gülen-Bewegung vorgeworfen.