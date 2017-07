In Istanbul haben sich am Abend nach Medienangaben mehrere hunderttausend Menschen auf einer der Brücken über den Bosporus versammelt, um an den gescheiterten Putschversuch mit 250 Toten vor einem Jahr zu erinnern.

Putschisten hatten diese Brücke besetzt. Zahlreiche Zivilisten, die sich ihnen entgegenstellten, wurden getötet. Präsident Erdogan signalisierte in seiner Rede erneut die Bereitschaft zur Wiedereinführung der Todesstrafe. Diese Forderung hatte zuvor die Menge in Sprechchören erhoben. In der Nacht will Erdogan in Ankara dann eine Ansprache im Parlament zu dem Zeitpunkt halten, an dem das Gebäude vor einem Jahr bombardiert wurde. Während einer Sondersitzung am Nachmittag hatte die Opposition der Regierung vorgeworfen, statt einer raschen Normalisierung nach dem Putsch einen permanenten Ausnahmezustand geschaffen zu haben.



Vor einem Jahr hatten Teile des Militärs versucht, die Macht an sich zu reißen. Dabei wurden Panzer, Kampfflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. Die Regierung von Präsident Erdogan macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich, was dieser bestreitet.