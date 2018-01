Nach mehr als siebenmonatiger Untersuchungshaft hat ein Gericht in Istanbul die Entlassung des Amnesty-Vorsitzenden in der Türkei, Kilic, verfügt.

Das teilte ein Vertreter der Menschenrechtsorganisation mit, der den Prozess als Beobachter verfolgt. In dem Verfahren sind neben Kilic unter anderem auch der Deutsche Steudtner angeklagt. Zum Prozessauftakt Ende Oktober hatte das Gericht alle Beschuldigten bis auf Kilic bereits aus der U-Haft entlassen. Den insgesamt elf Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terror-Organisation bzw. Terrorunterstützung zur Last gelegt.

