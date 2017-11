Der vor zwei Wochen festgenommene türkische Geschäftsmann Kavala ist unter dem Vorwurf der Beteiligung am gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 in Untersuchungshaft genommen worden.

Staatliche Medien berichten, die Staatsanwaltschaft werfe Kavala einen Versuch zum Sturz der Regierung und zur Beseitigung der Verfassungs-Ordnung vor. Außerdem wird ihm eine Beteiligung an Korruptions-Ermittlungen gegen Politiker und Manager aus dem Umfeld von Präsident Erdogan zur Last gelegt. Kavala, der als Philanthrop gilt, setzt sich mit seiner Organisation "Anadolu Kültür" für die Förderung der Kunst und den Austausch zwischen den verschiedenen Volksgruppen in der Türkei ein. Außerdem engagiert er sich für den Dialog mit Armenien.