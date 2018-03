Zwei griechische Soldaten sind in der Türkei festgenommen worden.

Eine türkische Militärpatrouille griff sie auf türkischem Gebiet auf und nahm sie unter Spionageverdacht fest. Die griechische Armee erklärte, die beiden Männer hätten während einer Patrouille bei Nebel versehentlich die Grenze überquert. Das Außenministerium in Athen bemühe sich um ihre Rückkehr.



Die Türkei und Griechenland sind beide Mitglied der Nato, doch gibt es zwischen ihnen immer wieder Spannungen. Zuletzt wurden von der umstrittenen Seegrenze in der Ägäis Zwischenfälle mit Marineschiffen gemeldet. Die Türkei fordert zudem die Auslieferung von acht türkischen Soldaten, die am Tag nach dem versuchten Militärputsch vom Sommer 2016 nach Griechenland geflohen sind.

