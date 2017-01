Türkei Haftbefehle für nach Griechenland geflohene Soldaten

Gibt es eine Neuausrichtung der griechisch-türkischen Beziehungen? (imago/Rainer Unkel)

In der Türkei sind Haftbefehle für die acht Soldaten ausgestellt worden, die nach dem Putschversuch vom Juli nach Griechenland geflohen waren.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, gab ein Gericht in Istanbul einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt. Kurz zuvor hatte der Oberste Gerichtshof in Griechenland eine Auslieferung der Soldaten in die Türkei mit der Begründung abgelehnt, dass sie dort keinen fairen Prozess zu erwarten hätten. Ankara wirft den Offizieren vor, an dem Umsturzversuch beteiligt gewesen zu sein. Sie bestreiten das.