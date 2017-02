Türkei HDP-Abgeordnete fordern Friedensverhandlungen mit PKK

Der HDP-Politiker Ziya Pir. (pa/dpa/Merey)

Politiker der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP haben sich für Friedensverhandlungen zwischen der verbotenen Arbeiterpartei PKK und der Türkei ausgesprochen.

Die Regierung in Ankara sollte dazu Vertreter entsenden, sagte der HDP-Abgeordnete Pir im Deutschlandfunk. Die HDP habe bereits eine Kommission gebildet, um zu vermitteln. Seit Monaten kommt es im Südosten der Türkei immer wieder zu Gefechten zwischen dem Militär und der nach Autonomie strebenden PKK. Der Abgeordnete Pir appellierte an die Europäische Union, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht zu beenden. Man könne die Gespräche auf Eis legen, bis sich die Situation in dem Land verbessert habe. Pir, der deutscher Staatsbürgerschaft ist, war Ende des vergangenen Jahres in Diyarbakir mit anderen HDP-Abgeordneten verhaftet worden, wurde aber wieder freigelassen. Für ihn gilt ein Ausreiseverbot.