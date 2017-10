Bundeskanzlerin Merkel will auf dem morgen beginnenden EU-Gipfel offenbar eine Reduzierung der sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei thematisieren.

Die Deutsche Presse-Agentur beruft sich dabei auf Informationen aus Regierungskreisen in Berlin. Eine komplette Einstellung der Hilfszahlungen sei zwar nicht zu erwarten. Denkbar sei jedoch eine Umstrukturierung in Richtung auf eine stärkere Förderung der Zivilgesellschaft. Ein "Weiter so" dürfe es jedenfalls nicht geben. Davon unberührt blieben Sicherheitsfragen oder auch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei.



Weiter hieß es, für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen sei Einstimmigkeit unter den 28 EU-Mitgliedern erforderlich. Eine solche aber sei aller Voraussicht nach nicht zu erzielen.