Türkei Identität des Istanbul-Attentäters geklärt

Menschen trauern um die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Reina in Istanbul. (AFP / Ozan Kose)

Die Identität des flüchtigen Attentäters von Istanbul ist den türkischen Behörden bekannt.

Dies bestätigte der türkische Außenminister Cavusoglu in einem Fernsehinterview, ohne nähere Angaben zu machen. Der Sender CNN Türk hatte berichtet, der Täter komme aus Kirgistan. In Sicherheitskreisen hatte es geheißen, er verfüge über Kampferfahrung und sei möglicherweise in Syrien ausgebildet worden.



Der türkische Präsident Erdogan warnte angesichts des Anschlags vor einer Spaltung des Landes. Darauf zielten Versuche ab, die Tat mit unterschiedlichen Lebens-Stilen in Verbindung zu bringen, sagte Erdogan in Ankara. Er betonte, seine Regierung mische sich nicht in die Lebensführung der Bürger ein. Die türkische Religionsbehörde hatte im Dezember erklärt, Neujahrsfeiern entsprächen nicht den muslimischen Werten. Seitdem wird in den Medien des Landes darüber gestritten, ob die staatliche Betonung islamischer Vorschriften mögliche Attentäter bestärkt.