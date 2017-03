In der Türkei ist der inhaftierte Oppositionspolitiker Demirtas nach Angaben seiner pro-kurdischen Partei HDP in den Hungerstreik getreten.

Gemeinsam mit Demirtas verweigere ein weiterer HDP-Politiker die Aufnahme von Nahrung, teilte die Partei mit. Grund dafür seien unmenschliche Haftbedingungen in dem Hochsicherheitsgefängnis der westtürkischen Stadt Edirne. Die HDP-Parlamentariern wurden wegen Terrorvorwürfen verhaftet.



Aus dem gleichen Grund sitzt auch der Journalist Deniz Yücel in Untersuchungshaft. Er befindet sich in einem Gefängnis westlich von Istanbul. Bundesaußenminister Gabriel äußerte die Vermutung, dass der Fall für die Abstimmung über die angestrebte Verfassungsreform instrumentalisiert wird. Er sagte dem "Spiegel", man müsse ja fast annehmen, dass Yücel als politischer Spielball in einem schmutzigen Wahlkampf diene. Dies sei rechtsstaatlich und politisch inakzeptabel.