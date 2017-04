Zwei Wochen nach seiner Festnahme in der Türkei ist der italienische Journalist Gabriele Del Grande wieder aus der Haft entlassen worden.

Per Flugzeug wurde er direkt in seine Heimat gebracht. Del Grande sagte nach seiner Ankunft in Bologna, ihm sei zwar kein Haar gekrümmt worden, er sei jedoch Opfer institutioneller Gewalt gewesen. Der Journalist war am 9. April bei der Recherche für ein Buch in der Nähe der syrischen Grenze festgesetzt worden. Ihm wurde illegale Einreise zur Last gelegt.