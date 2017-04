In der Türkei ist nach Angaben von Menschenrechtlern der italienische Journalist Gabriele del Grande festgenommen worden.

Er sei gestern bei einer Polizeikontrolle in der Provinz Hatay nahe der syrischen Grenze festgesetzt worden, teilte die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum mit. Del Grande, der auch für die deutsche Tageszeitung "taz" schreibt, habe dort für ein neues Buch recherchiert. Die Gründe für seine Festnahme seien nicht bekannt. Der Journalist hat in den vergangenen Jahren vor allem über den Krieg in Syrien berichtet.