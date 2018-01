Die kürzlich aus türkischer Haft entlassene Journalistin Tolu hat die Bundesregierung aufgerufen, den Druck auf die Türkei aufrecht zu halten.

Man dürfe jetzt nicht wegsehen, sagte Tolu dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Die Türkei suche zwar derzeit die Annäherung an Deutschland und andere EU-Staaten, doch deshalb sei nicht alles wieder gut. Sie betonte, das Land werde weiterhin durch Notstandsdekrete regiert. Auch säßen der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel und etwa 150 weitere Journalisten im Gefängnis.



Die 33-Jährige war am 18. Dezember aus der türkischen Untersuchungshaft entlassen worden. Sie darf aber das Land nicht verlassen, ihr Prozess wird im April fortgesetzt. Tolu ist wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Terrorpropaganda angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.