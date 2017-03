Kanzleramtsminister Altmaier schließt Auftrittsverbote für türkische Minister in Deutschland nicht grundsätzlich aus.

In den vergangenen 60 Jahren habe die Bundesrepublik zwar darauf verzichtet, sagte der CDU-Politiker im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dies sei aber kein Freibrief für die Zukunft. Eine Rote Linie sei erreicht, wenn gegen deutsche Gesetze verstoßen werde oder Äußerungen in der Sache völlig inakzeptabel seien. Auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner erklärte, aberwitzige NS-Vergleiche dürfe man sich nicht bieten lassen. Er warne aber davor, das Provokationsspiel von Präsident Erdogan öffentlich mitzuspielen, sagte Stegner im Deutschlandfunk.



In den Niederlanden ging die Polizei in der Nacht erneut gegen türkische Demonstranten vor. In Amsterdam hatten mehrere hunderte Menschen zunächst friedlich dagegen protestiert, dass die Regierung türkischen Ministern die Einreise verweigert. Anschließend sei es zu Randale gekommen, erklärte die Polizei. Man habe Wasserwerfer und Schlagstöcke eingesetzt und sechs Personen festgenommen. - Einen Polizeieinsatz von Samstagnacht gegen Demonstranten in Rotterdam hatte die türkische Regierung als unverhältnismäßig kritisiert.