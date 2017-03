Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland soll es vor dem Verfassungsreferendum am 16. April nicht mehr geben.

Man werde keine weiteren Veranstaltungen mit Ministern durchführen, erklärte eine Sprecherin der Union Europäisch-Türkischer Demokraten in Köln. Die UETD steht der türkischen Regierungspartei AKP nahe. Auch die Koordinationsstelle der AKP im Ausland bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, Ankara habe entschieden, dass keine weiteren Kundgebungen in Deutschland stattfinden sollten.



SPD-Fraktionschef Oppermann zeigte sich erleichtert über die Ankündigung. Die Wahlkampfauftritte hätten dem deutsch-türkischen Verhältnis geschadet. Unions-Fraktionschef Kauder kritisierte die wiederholten Nazi-Vorwürfe aus Ankara als nicht akzeptabel. Präsident Erdogan hatte heute bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ankara erneut von einem - Zitat - "rassistischen, faschistischen und grausamen" Europa gesprochen.