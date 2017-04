Der türkische Präsident Erdogan hat die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Verfassungsreferendum zurückgewiesen.

In einer Rede vor Anhängern sagte Erdogan in Ankara, die Kritik der OSZE sei politisch motiviert. An die Wahlbeobachter gerichtet rief er wörtlich: "Kennt euren Platz!" Das türkische Außenministerium erklärte, die OSZE-Beobachtermission sei bereits mit Vorurteilen in der Türkei angekommen und habe die Prinzipien der Objektivität und Neutralität ignoriert.



Die Beobachter hatten erklärt, dass bei dem Referendum internationale Standards nicht erfüllt worden seien. Außerdem wurde kritisiert, dass viele Wähler nicht ausreichend über die Hauptaspekte der Wahl informiert worden seien. - Die Ja-Kampagne dominierte die Berichterstattung in den türkischen Medien, zahlreiche kritische Journalisten saßen zudem in Haft.



Bei dem Referendum haben 51,4 Prozent für die von Präsident Erdogan angestrebte Präsidialreform gestimmt.