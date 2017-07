Der Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" stößt auf massive Kritik.

Der SPD-Europaabgeordnete Lietz, Prozessbeobachter vor Ort, sagte im Deutschlandfunk, die Richter hätten einen selbstgefälligen Eindruck auf ihn gemacht. Er habe den Eindruck, Präsident Erdogan versuche auch über die Auswahl der Hardliner unter den Richtern die Presse mundtot zu machen. Wörtlich sagte Lietz: "Wir sprechen hier von keinem Rechtsstaat mehr." Der Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen", Mihr, bezeichnete das Verfahren im Bayerischen Rundfunk als hanebüchen. Es handele sich um einen symbolischen Prozess. - Die 17 "Cumhuriyet"-Journalisten stehen seit heute in Istanbul vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, Terrororganisationen zu unterstützen. Zu den Beschuldigten zählt auch der frühere Chefredakteur, Dündar. Er lebt in Deutschland im Exil. Den Angeklagten drohen langjährige Gefängnisstrafen.



Die Anwälte des ebenfalls in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtlers Steudtner haben Einspruch gegen seine Untersuchungshaft eingelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft Steudtner Unterstützung einer Terrororganisation vor und ermittelt wegen Spionagevorwürfen.