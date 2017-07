Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland appelliert an die Türkei, den Prozess gegen Mitarbeiter der Zeitung "Cumhuriyet" einzustellen.

PEN-Präsidentin Venske bezeichnet die Angeklagten in einem Offenen Brief als zu Unrecht inhaftierte politische Gefangene. Der Prozess ziele direkt auf die Pressefreiheit und die säkulare Republik. Der SPD-Europaabgeordnete Lietz, der das Verfahren in Istanbul beobachtet, sagte im Deutschlandfunk, Präsident Erdogan versuche, die Presse mundtot zu machen. Der mitangeklagte Kolumnist Engin bezeichnete den Prozess als Prüfstein für die Unabhängigkeit der türkischen Justiz.



Angeklagt sind insgesamt 19 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet". Elf von ihnen saßen bereits mehrere Monate in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, Terrororganisationen zu unterstützen.