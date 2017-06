Die Türkei hat das Verbot eines Auftritts von Präsident Erdogan in Deutschland verurteilt.

Ein Sprecher des Staatschefs erklärte, diejenigen, die der Türkei Lehren über Demokratie und Menschenrechte erteilen wollten, hinderten den Präsidenten daran, sich an türkische Bürger zu wenden. Zudem scharten sich die Europäer um Terrororganisationen, Putschisten und Gesetzlose. Die Türkei hatte gestern offiziell einen Auftritt Erdogans am Rande des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg beantragt. Außenminister Gabriel sagte heute bei einem Besuch in Moskau, man werde Ankara in einer Verbalnote mitteilen, dass eine solche Veranstaltung während des Gipfeltreffens nicht möglich sei. Es fehle an Polizeikräften. Zugleich machte Gabriel deutlich, dass man Erdogan eine Rede im türkischen Generalkonsulat nicht untersagen könne.