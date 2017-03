Ein Protest-Plakat gegen den türkischen Präsidenten Erdogan bei einer Kundgebung in der Schweiz hat zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Bern und Ankara geführt.

Die Regierung in Ankara bestellte den eidgenössischen Botschafter ins Außenministerium ein. - Bei der pro-kurdischen Kundgebung hatten gestern tausende Menschen in Bern gegen die Politik Erdogans sowie für Frieden, Freiheit und Demokratie in der Türkei demonstriert. Dabei wurde auch ein Transparent gezeigt, auf dem Erdogan mit einer auf ihn gerichteten Pistole zu sehen ist.