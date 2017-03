Bundestagspräsident Lammert hat der türkischen Regierung einen Putschversuch gegen die eigene Verfassung vorgeworfen.

Präsident Erdogan verfolge eine systematische Aushebelung der politischen Ordnung, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Es gehe um die Umwandlung eines demokratischen in ein autoritäres System. Dieser zweite Putschversuch drohe erfolgreich zu sein. Erdogan strebt ein Präsidialsystem an, das die Befugnisse des türkischen Staatschefs deutlich ausweitet. Seit heute können in Deutschland lebende Türken ihr Votum für die geplante Verfassungsreform abgeben.



Die Fraktionschefin der Linken, Wagenknecht, nannte den türkischen Präsidenten wörtlich einen Terroristen. Konkret bezog sich die Politikerin auf eine Drohung aus der vergangenen Woche. Erdogan hatte mit Blick auf die Auftrittsverbote türkischer Politiker gewarnt, wenn die Europäer sich weiterhin so verhielten, könnten sie künftig nirgendwo auf der Welt sicher und beruhigt einen Schritt auf die Straße setzen.