Im Zusammenhang mit dem Putschversuch im vergangenen Jahr hat ein türkisches Gericht rund 40 Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ein Richter in der Stadt Mugla sprach zudem einen früheren Offizier frei und trennte den Prozess gegen drei weitere Verdächtige ab. Darunter ist das Verfahren gegen den islamischen Prediger Gülen, der für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird. Mugla liegt in der Nähe des Ferienortes, an dem sich Erdogan und seine Familie Mitte Juli 2016 aufhielten. Vor der Erstürmung durch Soldaten konnte Erdogan aus dem Hotel fliehen.



Bei dem Putschversuch wurden rund 250 Menschen getötet; Zehntausende mutmaßliche Gülen-Anhänger wurden inhaftiert oder aus dem Staatsdienst entlassen.