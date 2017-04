In der Türkei endet heute der Wahlkampf vor der morgigen Volksabstimmung über ein Präsidialsystem.

Bis 17 Uhr unserer Zeit dürfen Befürworter und Gegner der Verfassungsänderung noch um Stimmen werben. Präsident Erdogan will in Istanbul auf vier Kundgebungen auftreten. Das neue System würde ihm deutlich mehr Befugnisse verschaffen und mehr Macht verleihen.



Die Opposition kritisierte, der Wahlkampf sei unfair verlaufen. Die regierende AKP missbrauche staatliche Gelder, um für ein "Ja" zu werben, sagte der Vertreter der sozialdemokratischen Partei CHP in der Wahlkommission, Yakupoglu. Die OSZE-Wahlbeobachter beklagten eine klare Benachteiligung der "Nein"-Kampagne in den Medien. Trotzdem sagen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.