In der Türkei endet heute der Wahlkampf vor der morgigen Volksabstimmung über die Verfassungsreform.

Bis zum späten Nachmittag dürfen Befürworter und Gegner noch um Stimmen werben. Mehrere Veranstaltungen sind mit Präsident Erdogan geplant, unter anderem in Istanbul. Die pro-kurdische Partei HDP plant für den Mittag ihre Abschlusskundgebung in Diyarbakir.



Die Opposition kritisierte, der Wahlkampf sei unfair verlaufen. Die regierende AKP missbrauche staatliche Gelder, um für ein "Ja" zu werben. Auch OSZE-Wahlbeobachter beklagten eine Benachteiligung der "Nein"-Kampagne in den Medien. Trotzdem sagen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.