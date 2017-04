Am letzten Wahlkampftag vor dem Referendum in der Türkei hat Staatschef Erdogan um Zustimmung zu dem von ihm angestrebten Präsidialsystem geworben.

"Geht an die Urnen und wählt", erklärte er vor jubelnden Anhängern in Istanbul. Bis zum späten Nachmittag dürfen Befürworter und Gegner der Verfassungsänderung noch um Stimmen werben. Die Opposition kritisierte, der Wahlkampf sei unfair verlaufen. Die regierende AKP missbrauche staatliche Gelder, um für ein "Ja" zu werben. Die Wahlbeobachter der OSZE beklagten eine klare Benachteiligung der "Nein"-Kampagne in den Medien. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.