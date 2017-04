Einen Tag vor dem Referendum in der Türkei haben Befürworter und Gegner des Präsidialsystems um unentschlossene Wähler geworben.

Der Vorsitzende der Oppositionspartei CHP, Kilicdaroglu, sagte in Ankara, die Menschen müssten sich zwischen einer parlamentarischen Demokratie und einer Ein-Mann-Herrschaft entscheiden. Staatschef Erdogan warb in Istanbul um ein Ja zur Verfassungsreform. Diese werde ein Wendepunkt im Kampf gegen den Terror sein, sagte er. Bis zum Nachmittag dürfen Befürworter und Gegner um Stimmen werben.



Die türkische Justiz ging erneut gegen mutmaßliche Unterstützer des Putschversuchs vor. Ein Gericht in Istanbul verhängte Untersuchungshaft gegen zwölf Journalisten. Zudem wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu Ermittlungen gegen 17 Personen in den USA eingeleitet. Darunter sei der frühere CIA-Direktor Brennan. Wie es hieß, solle ihre Verbindung zur Bewegung des Predigers Gülen geklärt werden. Die türkische Regierung macht ihn für den Putschversuch verantwortlich.