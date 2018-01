Im Zuge ihrer Offensive gegen kurdische Milizen in Syrien hat die türkische Luftwaffe auch kurdische Stellungen im Nordirak bombardiert.

Die Angriffe in der Region Zap hätten sich gegen PKK-Kämpfer gerichtet, teilte die türkische Armee mit. Demnach wurden mehrere Waffenlager zerstört. Zudem wurden erneut Ziele der Kurden-Miliz YPG im syrischen Afrin attackiert. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte, dass es Kämpfe in der Region gibt. Ankara betrachtet sowohl die YPG als auch die PKK als Terrororganisationen.



In mehreren türkischen Städten wurden mehr als 40 Verdächtige festgenommen, denen Terrorpropaganda vorgeworfen wird.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.