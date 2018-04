Die Bundesregierung hat keine Einwände gegen einen Auftritt des türkischen Außenministers Çavuşoğlu bei der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen.

Diese Veranstaltung falle nicht unter das Wahlkampfverbot für ausländische Regierungsvertreter, sagte Bundesaußenminister Maas am Rande des G7-Treffens in Toronto. Es werde der Opfer eines schrecklichen Brandanschlags gedacht. Die Stadt Solingen hatte die Rede Cavusoglus am 29. Mai angekündigt. Bei der Tat 1993 waren fünf Frauen und Mädchen der türkischstämmigen Familie Genç gestorben. Vier Rechtsradikale wurden wegen Mordes verurteilt.

