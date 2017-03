Nach Berichten über Spionage des türkischen Geheimdienstes in Deutschland hat Bundesjustizminister Maas einen konsequenten Kurs angekündigt.

Der SPD-Politiker erklärte, wenn sich die schwerwiegenden Vorwürfe bestätigten, werde man dem nicht tatenlos zusehen. Das deutsche Recht schütze alle Menschen, die in Deutschland lebten. Spionage sei strafbar. Der Grünen-Vorsitzende Özdemir warf der Regierung dagegen vor, sie schaffe es anscheinend nicht, Deutsch-Türken hier in Deutschland vor dem langen Arm Edogans zu schützen. Dem türkischen Geheimdienst MIT wird vorgeworfen, angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert zu haben.