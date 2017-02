Türkei Mauerabschnitt an Grenze zu Syrien fertiggestellt

Mauerbau an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien. (AFP / Ilyas Akengin)

Die Türkei hat an der Grenze zum Bürgerkriegsland Syrien einen 290 Kilometer langen Mauerabschnitt fertiggestellt.

Damit sei mehr als die Hälfte der geplanten 511 Kilometer langen Mauer errichtet worden, teilte ein Vertreter der staatlichen Baugesellschaft einem Medienbericht zufolge mit.



Der drei Meter hohe Wall sei mit Stacheldraht und Wachtürmen versehen. Die Mauer soll Schmuggler und illegale Migranten vom Grenzübertritt abhalten.



Die Türkei hat eine insgesamt mehr als 900 Kilometer lange Grenze zu Syrien. In der Vergangenheit hatte Europa die Regierung in Ankara immer wieder für zu laxe Grenzkontrollen kritisiert. Dadurch hätten unter anderem Dschihadisten über die Türkei nach Syrien einreisen und sich der Terrormiliz IS anschließen können.