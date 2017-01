Türkei May und Erdogan sprechen über Kooperationen

Die britische Premierministerin Theresa May zu Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. (dpa-Bildfunk / Presidential Press Service)

Großbritannien und die Türkei wollen die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen.

Der türkische Präsident Erdogan sagte nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin May in Ankara, das Handelsvolumen solle von 15,6 auf 20 Milliarden US-Dollar steigen. May zufolge waren auch der Bürgerkrieg in Syrien sowie die Bemühungen um eine Wiedervereinigung Zyperns Themen des Gesprächs gewesen. Zugleich betonte sie mit Blick auf die vielen Festnahmen nach dem gescheiterten Putsch die Wichtigkeit der Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten.



Die Premierministerin hatte gestern als erste ausländische Regierungschefin den neuen US-Präsidenten Trump in Washington getroffen.