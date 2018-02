Türkische Behörden haben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 570 Menschen festgenommen.

Ihnen wird im Zusammenhang mit der Militäroffensive in Nordwestsyrien 'Terrorpropaganda' vorgeworfen. Nach Angaben des Innenministeriums erfolgten die meisten Festnahmen wegen Äußerungen in den sozialen Medien. - Die Türkei hatte am 20. Januar eine Offensive gegen die kurdische Miliz YPG in Nordwestsyrien begonnen. Ankara hat die mit den USA verbündete Miliz als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.