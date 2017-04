Nach dem Anschlag von Diyarbakir hat die türkische Polizei mehr als 400 Kurden festgenommen.

Nach Angaben des Innenministeriums handelt es sich um mutmaßliche Extremisten. Die Festnahmen erfolgten bei Razzien in 21 Provinzen des Landes. In den vergangenen Tagen seien außerdem 130 Verdächtige aufgegriffen worden, die Verbindungen zum Islamischen Staat haben sollen, hieß es in der Mitteilung weiter. - Zu dem Anschlag auf ein Polizeigelände in Diyarbakir, bei dem am Dienstag drei Menschen ums Leben kamen, hat sich die kurdische PKK bekannt.