In der Türkei wird eine Gruppe von Menschenrechtlern weiter festgehalten - darunter ist auch ein Deutscher, der als Referent auf einer Veranstaltung sprechen sollte.

Nach Angaben von Amnesty International müssen die Betroffenen für weitere sieben Tage in Polizeigewahrsam bleiben. Die Menschenrechtler waren vor rund einer Woche in Istanbul festgenommen worden, während eines Seminars zum Thema Informationssicherheit. Unter den zehn Festgenommenen ist auch die Leiterin von Amnesty International in der Türkei.



Nach Angaben der Uno wird in der Türkei gegen die Gruppe wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrororganisation ermittelt.