Der Ehrenvorsitzende der türkischen Sektion von Amnesty International bleibt dort in Untersuchungshaft.

Taner Kilic wurde Anfang Juni 2017 festgenommen und wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation angeklagt. Laut Amnesty International entschied ein türkisches Gericht, dass er in Izmir in Untersuchungshaft bleibt. Die Organisation weist darauf hin, dass Kilic durch einen neuen Polizeibericht entlastet werde.



In dem Prozess sind zehn weitere Personen angeklagt. Allerdings wurden alle anderen Beschuldigten, darunter auch der Deutsche Peter Steudtner, zum Prozessauftakt im vergangenen Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen. Steudtner reiste unmittelbar danach zurück nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.