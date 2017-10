Der deutsche Menschenrechtsaktivist Steudtner ist nach mehr als drei Monaten in türkischer Untersuchungshaft wieder frei.

Er verließ heute früh das Hochsicherheitsgefängnis in Silivri westlich von Istanbul. In einer ersten Erklärung bedankte sich Steudtner bei der Bundesregierung und seinen Unterstützern. Gestern Abend hatte ein Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft seine Entlassung verfügt. Auch weitere Angeklagte kamen frei. Steudtners Anwalt sagte, sein Mandant wolle noch heute nach Deutschland zurückkehren. Der Prozess gegen die Angeklagten geht allerdings weiter. Nächster Verhandlungstermin ist der 22. November. Steudtner war im Juli während eines Seminars in der Türkei festgenommen worden. Die Anklage warf ihm die Unterstützung einer Terrororganisation vor. Steudtner streitet dies ab.



Die Bundesregierung reagierte per Twitter erfreut auf die angekündigte Freilassung. Außenminister Gabriel schrieb, dies sei ein ermutigendes Signal. Von Regierungssprecher Seibert hieß es, man denke nun an jene, die immer noch in Haft seien.