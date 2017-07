Bei einer Konferenz in der Türkei sind neun Menschenrechts-Aktivisten festgenommen worden.

Nach Medienangaben wurden sie auf der Istanbul vorgelagerten Insel Buyukada von der Polizei abgeführt. Was ihnen vorgeworfen wird, ist noch unklar. Die Aktivisten hatten auf der Insel an einer Konferenz über die Menschenrechtslage in dem Land teilgenommen. Unter den Festgenommenen sind demnach auch zwei Mitarbeiter von Amnesty International. Die Familien der Betroffenen wurden nach Angaben des türkischen Menschenrechtsvereins IHD nicht informiert. Zudem werde den Aktivisten der Besuch von Anwälten verwehrt. Seit dem Putschversuch vom Sommer 2016 geht die türkische Regierung immer wieder auch gegen zivilgesellschaftliche Organisationen vor.