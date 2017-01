Türkei Merkel reist vor EU-Gipfel nach Ankara

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (dpa/Bundespresseamt/Jesco Denzel)

Bundeskanzlerin Merkel reist in der kommenden Woche zu Gesprächen in die Türkei.

Das bestätigte ein Sprecher der Bundesregierung. Demnach fliegt Merkel am kommenden Donnerstag nach Ankara. Sie war zuletzt im Mai 2016 zu einer Konferenz der Vereinten Nationen in der Türkei. Im Anschluss reist die CDU-Politikerin weiter zum EU-Gipfel in Malta.



Die deutsch-türkischen Beziehungen sind derzeit angespannt. Ankara wirft Berlin vor, nicht ausreichend gegen die Gülen-Bewegung in Deutschland vorzugehen. Für Verärgerung sorgt zudem die Einladung des regierungskritischen Journalisten Can Dündar zum Neujahrsempfang des Bundesjustizministeriums. Das türkische Außenamt bestellte aus Protest den deutschen Geschäftsträger in Ankara ein.