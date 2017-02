Türkei Merkel trifft Vertreter der Opposition

Bundeskanzlerin Merkel mit Vertretern der türkischen Opposition. (dpa picture alliance / Guido Bergmann/Bundesregierung)

Zum Abschluss ihres eintägigen Türkei-Besuchs hat Bundeskanzlerin Merkel Vertreter der Opposition getroffen.

In der Hauptstadt Ankara sei sie mit dem Vorsitzenden der Mitte-Links Partei CHP, Kilicdaroglu, und einer Delegation der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP zusammengekommen, bestätigte die Bundesregierung. Über den Inhalt der Unterredung wurde nichts bekannt. Zuvor hatte Merkel mit Staatspräsident Erdogan gesprochen. Die Bundeskanzlerin forderte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei respektiert werden solle. Auch mahnte sie mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie an. Zugleich sicherte Merkel dem türkischen Präsidenten die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror zu.



Die Kanzlerin kam auch mit Ministerpräsident Yildirim zusammen, der Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Flüchtlingspakts einräumte. Merkel erklärte, Deutschland werde 500 Flüchtlinge pro Monat aufnehmen, um Ankara in bestimmten Fällen zu helfen.