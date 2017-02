Türkei Merkel trifft Vertreter der Opposition

Bundeskanzlerin Merkel mit Vertretern der türkischen Opposition. (dpa picture alliance / Guido Bergmann/Bundesregierung)

Zum Abschluss ihres Türkei-Besuchs hat Bundeskanzlerin Merkel gestern Abend Vertreter der Opposition getroffen.

In der Hauptstadt Ankara sei sie mit dem Vorsitzenden der Mitte-Links Partei CHP, Kilicdaroglu, und einer Delegation der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP zusammengekommen, bestätigte die Bundesregierung. Über den Inhalt der Unterredung wurde nichts bekannt. Zuvor hatte Merkel mit Staatspräsident Erdogan gesprochen. Dabei forderte die Bundeskanzlerin, dass die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei respektiert werden solle. Auch mahnte sie mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie an. Zugleich sicherte Merkel dem türkischen Präsidenten die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror zu.